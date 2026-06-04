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Жителя области признали виновным в убийстве ветерана ВОВ, совершенном 15 лет назад

Убийство произошло в ночь на 25 января 2011 года.

Фото: прокуратура Калининградской области.

Жителя Гвардейского района признали виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Суд установил, в ночь на 25 января 2011 года обвиняемый и его знакомый проникли в квартиру к 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны Фёдору Сырцу, избили его, нанесли удар ножом в шею, после чего задушили. Затем злоумышленники похитили из квартиры пенсионера 280 тыс. рублей, а также государственные награды ветерана, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие. После этого подельники скрылись с места преступления.

По горячим следам тогда были задержаны четверо жителей Знаменска, после предварительной проверки статус подозреваемых был присвоен троим из них. Однако, как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, в результате причастность задержанных к преступлению не подтвердилась и долгие годы убийство ветерана оставалось нераскрытым. Тем не менее работа над делом не прекращалась, и спустя время путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, а также повторной работы с ранее допрошенными свидетелями правоохранителям удалось получить данные о причастности к совершению данного преступления 40-летнего жителя области и его знакомого, которому на момент совершения преступления было 25 лет.

В 2003 году первый злоумышленник уже был осужден за убийство и незаконное проникновение в жилище. Его подельник вскоре после убийства ветерана покинул территорию Калининградской области и убыл в другой регион, где скончался. По этой причине уголовное преследование в отношении него прекращено.

Государственный обвинитель прокуратуры Калининградской области доказал вину подсудимого. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. На основании вердикта коллегии присяжных судом будет постановлен приговор.

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