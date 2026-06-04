Жителя области признали виновным в убийстве ветерана ВОВ, совершенном 15 лет назад

По горячим следам тогда были задержаны четверо жителей Знаменска, после предварительной проверки статус подозреваемых был присвоен троим из них. Однако, как пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе СК, в результате причастность задержанных к преступлению не подтвердилась и долгие годы убийство ветерана оставалось нераскрытым. Тем не менее работа над делом не прекращалась, и спустя время путем сопоставления фактов, известных на момент возбуждения уголовного дела, анализа имеющихся сведений и доказательств, а также повторной работы с ранее допрошенными свидетелями правоохранителям удалось получить данные о причастности к совершению данного преступления 40-летнего жителя области и его знакомого, которому на момент совершения преступления было 25 лет.