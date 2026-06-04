300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержала спекулянта

«В ходе мониторинга сети Интернет и торговых онлайн-площадок сотрудниками полиции выявлен факт незаконной торговли топливом марки Аи-95. Установлен и задержан 36-летний приезжий из Донецка, разместивший на торговой онлайн-площадке объявление о продаже бензина стоимостью 300 рублей за литр», — говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России.
В действиях гражданина усматриваются признаки осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения. Мужчине грозит крупный штраф.