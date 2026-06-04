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ФСБ задержала серийного поджигателя в Калужской области

Полиция и ФСБ задержали жителя Обнинска, который поджёг Skoda Kodiaq, Toyota RAV4 и пункт охраны. Задержанный признался, что хотел отомстить за жену после дорожного конфликта с владельцем Toyota. Перед основным поджогом он спалил чужую машину, чтобы проверить эффективность горючей смеси.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Обнинске сотрудники полиции и ФСБ задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии ночных поджогов. Мужчина уничтожил две иномарки и пункт охраны, пытаясь отомстить за дорожный конфликт с участием своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

Ночью в полицию поступили сообщения, что на Треугольной площади загорелась Skoda Kodiaq, а на улице Шацкого — Toyota RAV4.

Задержанный признался, что хотел отомстить за жену, у которой случился конфликт на дороге с владельцем Toyota. Мужчина сам выяснил, где паркуется обидчик. Однако перед главным поджогом он решил протестировать свою горючую смесь на случайной машине. Сначала он спалил чужую Skoda, а когда убедился, что пламя разгорается быстро, уничтожил и Toyota.

В отношении фигуранта возбудили четыре уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.