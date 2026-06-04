ФСБ задержала серийного поджигателя в Калужской области

Задержанный признался, что хотел отомстить за жену, у которой случился конфликт на дороге с владельцем Toyota. Мужчина сам выяснил, где паркуется обидчик. Однако перед главным поджогом он решил протестировать свою горючую смесь на случайной машине. Сначала он спалил чужую Skoda, а когда убедился, что пламя разгорается быстро, уничтожил и Toyota.