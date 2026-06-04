ФСБ задержала серийного поджигателя в Калужской области

В Обнинске сотрудники полиции и ФСБ задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в серии ночных поджогов. Мужчина уничтожил две иномарки и пункт охраны, пытаясь отомстить за дорожный конфликт с участием своей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.
Ночью в полицию поступили сообщения, что на Треугольной площади загорелась Skoda Kodiaq, а на улице Шацкого — Toyota RAV4.
Задержанный признался, что хотел отомстить за жену, у которой случился конфликт на дороге с владельцем Toyota. Мужчина сам выяснил, где паркуется обидчик. Однако перед главным поджогом он решил протестировать свою горючую смесь на случайной машине. Сначала он спалил чужую Skoda, а когда убедился, что пламя разгорается быстро, уничтожил и Toyota.
В отношении фигуранта возбудили четыре уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.