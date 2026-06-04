Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. В работе 10 севастопольских предприятий по производству пищевой продукции выявлены нарушения. Об этом сообщили в природоохранной прокуратуре Севастополя.

Источник: Пресс-служба прокуратуры Севастополя

«Инвентарь, используемый в процессе производства, не соответствует требованиям, предъявляемым к контактирующим с пищевой продукцией материалам. У работников предприятий отсутствовали медицинские книжки, не надлежащим образом проводится мойка и дезинфекция тары для перевозки продуктов», — рассказали в ведомстве.

Также выявлено более 448 кг продукции животного происхождения без маркировки, 155 кг — без ветеринарных сопроводительных документов, более 267 кг — с истекшим сроком годности.

По итогам проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов. Внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше