На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты

«Инвентарь, используемый в процессе производства, не соответствует требованиям, предъявляемым к контактирующим с пищевой продукцией материалам. У работников предприятий отсутствовали медицинские книжки, не надлежащим образом проводится мойка и дезинфекция тары для перевозки продуктов», — рассказали в ведомстве.
Также выявлено более 448 кг продукции животного происхождения без маркировки, 155 кг — без ветеринарных сопроводительных документов, более 267 кг — с истекшим сроком годности.
По итогам проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных правил, а также технических регламентов. Внесено 4 представления, они находятся на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год.