В Екатеринбурге мошенники замаскировались под УК, чтобы обмануть жителей

— Сообщения выглядят примерно так: «Меняем домофон. Сколько вам нужно ключей?» или «Планируется замена входной двери. Пожалуйста, подтвердите участие». Затем жертве приходит запрос на подтверждение или код из СМС, который ни в коем случае нельзя сообщать, — предупредили официальные представители УК.