В Белореченском районе сотрудник 12 лет присваивал деньги фирмы

В Белореченском районе 37-летний торговый представитель коммерческой компании на протяжении 12 лет систематически похищал выручку от продажи товаров. Средства мужчина тратил на личные цели. Махинация вскрылась после проведения ревизии.
«Обнаружив крупную недостачу, руководство фирмы обратилось в полицию. Суммарный ущерб составил 2,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению и задержанию возможных сообщников. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.