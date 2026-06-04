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Две женщины пострадали в столкновении автобуса, грузовиков и «ГАЗели»

Аварию спровоцировал водитель грузовика «Шахман».

Источник: Комсомольская правда

По предварительной информации, 4 июня на 206 километре автодороги Р-298 «Воронеж-Курск» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 13:00 грузовик «Шахман», за рулем которого находился 62-летний мужчина, ехал со стороны Воронежа в направлении Курска. Он врезался в стоявший на красный свет автобус «ПАЗ» под управлением 60-летнего водителя. Того отбросило на «Вольво» под управлением 48-летнего мужчины, которого в последствии откинуло на «МАН» (управлял 60-летний водитель), а он срикошетил в «ГАЗель» (72-летний автомобилист).

В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. На «скорой» в больницу увезли двух пассажирок «ПАЗа» — женщин 63-х и 64-х лет.