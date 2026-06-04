Бастрыкин потребовал доклад по дому с протекающей крышей в Нижнем Новгороде

По словам заявительницы, дом, построенный в 1926 году, на протяжении многих лет находится в непригодном состоянии. В здании деформирована и протекает кровля, из-за чего квартиры регулярно затапливает. Постоянная сырость привела к разрушению стен, а капитальный ремонт за все время существования дома так и не был проведен.