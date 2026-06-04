В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса и четырех грузовиков

В Воронежской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса «ПАЗ» и четырех грузовых автомобилей. В результате аварии пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 4 июня около 13:00 мск на 206-м километре трассы Р-298 «Воронеж — Курск». По предварительной информации, 62-летний водитель грузовика Shacman не успел вовремя затормозить и протаранил автобус «ПАЗ», стоявший на запрещающий сигнал светофора. Пассажирский автобус отбросило на стоящий впереди грузовой автомобиль Volvo, который врезался в большегруз MAN, а тот столкнулся с «Газелью».
В результате массового столкновения все пять транспортных средств получили серьезные механические повреждения. Травмы получили две пассажирки автобуса «ПАЗ» в возрасте 63 и 64 лет. Прибывшие на место медики доставили пострадавших в ближайшую больницу.
«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в официальном сообщении областного главка.