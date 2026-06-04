В Воронежской области произошло ДТП с участием автобуса и четырех грузовиков

Массовое столкновение автобуса ПАЗ и четырех грузовиков произошло на 206-м километре трассы Воронеж-Курск. 62-летний водитель грузовика Shacman врезался в автобус, стоявший на запрещающий сигнал светофора. От удара автобус отбросило на Volvo, который столкнулся с MAN, а тот — с Газелью. Травмы получили две пассажирки автобуса.