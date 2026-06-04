Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам 11 млн рублей

В Магнитогорске 68-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они похитили у нее 11 миллионов рублей. Для этого аферисты запугали пенсионерку, а потом заставили отдать деньги курьеру.
Все началось со звонка якобы из Пенсионного фонда. Мужчина сообщил, что в трудовой стаж женщины не вошли несколько лет работы, и для исправления ошибки нужно записаться на прием. Для подтверждения пенсионерка продиктовала код из SMS.
Затем, по классическому сценарию, с ней связался лжепредставитель портала «Госуслуги». Он сообщил, что ее персональными данными завладели мошенники, и предложил помощь «сотрудников правоохранительных органов и Центробанка». Жертву запугали уголовной ответственностью за «измену Родине» и «финансовый терроризм».
Пенсионерка рассказала, что на одном из счетов у нее есть многолетние сбережения — 11 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит, и заставили снять все наличные. Объяснили, что в банке работают недобросовестные сотрудники, поэтому истинную причину раскрывать нельзя. Под легендой вложения средств под больший процент в другом банке пенсионерка забрала всю сумму.
Затем злоумышленники сообщили, что в ее кредитной истории появилась отметка о «легализации незаконных доходов и финансовом терроризме», и предупредили: если она попытается обратиться в какой-либо банк, ее арестуют. Решение — передать деньги курьеру, который заменит их на «государственные» и вернет в полном размере.
В назначенный день к дому приехал курьер и забрал деньги. Осознание обмана пришло только после того, как пенсионерка рассказала о случившемся родственникам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».