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Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам 11 млн рублей

﻿Женщину запугали уголовной ответственностью за «финансовый терроризм».

Источник: 1obl.ru

В Магнитогорске 68-летняя женщина стала жертвой мошенников. Они похитили у нее 11 миллионов рублей. Для этого аферисты запугали пенсионерку, а потом заставили отдать деньги курьеру.

Все началось со звонка якобы из Пенсионного фонда. Мужчина сообщил, что в трудовой стаж женщины не вошли несколько лет работы, и для исправления ошибки нужно записаться на прием. Для подтверждения пенсионерка продиктовала код из SMS.

Затем, по классическому сценарию, с ней связался лжепредставитель портала «Госуслуги». Он сообщил, что ее персональными данными завладели мошенники, и предложил помощь «сотрудников правоохранительных органов и Центробанка». Жертву запугали уголовной ответственностью за «измену Родине» и «финансовый терроризм».

Пенсионерка рассказала, что на одном из счетов у нее есть многолетние сбережения — 11 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит, и заставили снять все наличные. Объяснили, что в банке работают недобросовестные сотрудники, поэтому истинную причину раскрывать нельзя. Под легендой вложения средств под больший процент в другом банке пенсионерка забрала всю сумму.

Затем злоумышленники сообщили, что в ее кредитной истории появилась отметка о «легализации незаконных доходов и финансовом терроризме», и предупредили: если она попытается обратиться в какой-либо банк, ее арестуют. Решение — передать деньги курьеру, который заменит их на «государственные» и вернет в полном размере.

В назначенный день к дому приехал курьер и забрал деньги. Осознание обмана пришло только после того, как пенсионерка рассказала о случившемся родственникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».