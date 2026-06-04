Пенсионерка из Магнитогорска отдала мошенникам 11 млн рублей

Пенсионерка рассказала, что на одном из счетов у нее есть многолетние сбережения — 11 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит, и заставили снять все наличные. Объяснили, что в банке работают недобросовестные сотрудники, поэтому истинную причину раскрывать нельзя. Под легендой вложения средств под больший процент в другом банке пенсионерка забрала всю сумму.