В Волгограде толпа напала на сотрудников службы отлова МБУ «Северное»

Ловец Алла усыпила животное транквилизатором и взяла на безопасную петлю. Однако в это время к ней подбежала толпа из местных жителей количеством около десяти человек. Они начали избивать девушку, выкручивать ей руки и угрожать, что проломят ей голову. Один из мужчин принес нож и перцовый баллончик, из которого девушке брызнули в лицо, перерезали петлю и утащили спящую собаку в подвал дома № 6.