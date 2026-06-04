22 года тюрьмы за госизмену и теракт получил воронежец

Приговором 2-го Западного окружного военного суда злоумышленник признан виновным по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.3, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Ему назначено 22 лет лишения свободы. Первые пять дет они проведет в тюрьме, а оставшиеся 17 — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на 700 тысяч рублей с ограничением свободы на 18 месяцев.