20 открытых операций выполнили хирурги нового сосудистого центра в Волгограде

Сегодня экстренная медицинская помощь волгоградцам с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) оказывается на базе четырех РСЦ региона: в кардиоцентре; областной больнице № 1, горбольнице № 25, больнице им. С. З. Фишера и в больнице № 15 (новый центр). Первые центры были открыты несколько лет назад, и их работа уже показала высокую эффективность. Появление нового центра в больнице № 15 позволит значительно разгрузить другие учреждения и повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей Красноармейского района и прилегающих территорий.