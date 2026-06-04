20 открытых операций выполнили хирурги нового сосудистого центра в Волгограде

Первые итоги работы созданного в 2026 году на базе больницы № 15 сосудистого центра озвучили в комитете здравоохранения. За время работы врачи уже выполнили 162 рентгенологических исследования, 81 коронарографию и 31 ангиографию нижних конечностей. Особое внимание уделяется высокотехнологичным вмешательствам: стентированию коронарных артерий, транслюминальных баллонных ангиопластик (ТЛБАП) артерий нижних конечностей, эмболизации артерий при кровотечениях и тромбэкстракции из артерий головного мозга. Хирурги выполнили 20 открытых операций, 10 из которых — сложные реконструкции сосудов.
За последние пять лет для оказания помощи пациентам по сосудистому профилю в различных медучреждениях региона было закуплено 510 единиц медицинского оборудования, в том числе 18 единиц «тяжелого».
Сегодня экстренная медицинская помощь волгоградцам с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) оказывается на базе четырех РСЦ региона: в кардиоцентре; областной больнице № 1, горбольнице № 25, больнице им. С. З. Фишера и в больнице № 15 (новый центр). Первые центры были открыты несколько лет назад, и их работа уже показала высокую эффективность. Появление нового центра в больнице № 15 позволит значительно разгрузить другие учреждения и повысить доступность высокотехнологичной помощи для жителей Красноармейского района и прилегающих территорий.
Фото администрации Волгоградской области.