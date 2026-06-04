В Краснодарском крае 91-летний пенсионер оправдан по делу о развратных действиях

Уголовное дело в отношении пенсионера было возбуждено после сообщения о том, что он якобы неоднократно раздевался на улице в присутствии подростков. Один из таких эпизодов очевидцы сняли на видео. В случае признания пенсионера виновным ему грозило наказание на срок до двенадцати лет.