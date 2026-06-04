Суд в Перми арестовал няню, кравшую золото у детей в тихий час

Орджоникидзевский суд Перми арестовал няню, которая во время тихого часа в детском саду похищала у детей золотые украшения, в том числе подвески в виде крестов и серьги. Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в период с октября по ноябрь 2025 года женщина, работавшая помощницей воспитателя в детском саду микрорайона Гайва, снимала с воспитанников украшения во время тихого часа и переодевания перед прогулкой. Позднее она сдавала золото в ломбард, а полученные деньги тратила по своему усмотрению.
Женщину признали виновной в краже и приговорили ее к лишению свободы на два года, а также обязали возместить ущерб пяти потерпевшим в размере 56 тысяч рублей. Кроме того, по требованию обвинения руководителю детского сада вынесли постановление из-за ненадлежащего контроля за деятельностью персонала и непринятия мер по предотвращению совершения аналогичных преступлений, передает сайт ведомства.
22 мая во Вьетнаме правоохранители задержали жителя Хабаровска по фамилии Гроб, который прилетал в страну из Бангкока, забирал чемоданы с других рейсов и улетал обратно на родину. После этого злоумышленник признал вину в содеянном, а также сознался в краже еще двух чемоданов и брендовой женской сумочки.