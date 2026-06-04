Суд в Перми арестовал няню, кравшую золото у детей в тихий час

22 мая во Вьетнаме правоохранители задержали жителя Хабаровска по фамилии Гроб, который прилетал в страну из Бангкока, забирал чемоданы с других рейсов и улетал обратно на родину. После этого злоумышленник признал вину в содеянном, а также сознался в краже еще двух чемоданов и брендовой женской сумочки.