Суд в Москве закрыл ресторан сети «Якитория» после истории с отравлением

«ООО “Гурман” признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, [ему] назначено наказание в виде административного приостановления деятельности организации общественного питания ООО “Гурман”, расположенного по адресу: город Москва, бульвар Дмитрия Донского, 11, на срок 90 суток», — говорится в сообщении суда.
В ходе проверки были выявлены проблемы с состоянием помещений и оборудования, а также отсутствие ежедневного медицинского осмотра персонала, контактирующего с продуктами. Постановление суда вступает в силу незамедлительно.
Ранее в Москве семья заявила о массовом отравлении после заказа роллов в «Якитории». Доставку оформили 23 мая. У девочки и её отца поднялась высокая температура, начались сильные боли в животе и рвота. Аналогичные симптомы проявились у друзей семьи и их детей 13 и 14 лет. Ребёнка госпитализировали в ИКБ № 1 с выраженным обезвоживанием. Лабораторные анализы подтвердили у девочки сальмонеллу. Врачи назначили антибактериальную терапию. По прогнозам медиков, полное восстановление может занять до года. Остальные пострадавшие перенесли инфекцию в более лёгкой форме, но некоторые симптомы сохраняются.
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