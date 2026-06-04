Пожилая женщина погибла из-за собаки за рулем

В штате Миннесота 82-летняя женщина погибла в результате лобового столкновения на трассе. Предполагаемая виновница аварии утверждает, что потеряла управление после того, как её собака попыталась схватить лакомство и вцепилась в руль.
Как сообщает People со ссылкой на материалы следствия, ДТП случилось недалеко от города Розо. По версии полиции, автомобиль 43-летней Шауны Рэй Доккен выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Барбары Ли Велберг.
В результате удара автомобиль пенсионерки перевернулся. Женщина скончалась на месте.
После аварии Доккен рассказала правоохранителям, что её собака внезапно потянулась за угощением и схватила рулевое колесо. Женщина пыталась вернуть контроль над автомобилем, однако машину занесло.
Во время общения с полицейскими водитель говорила невнятно. Алкотестер не выявил у неё алкоголя в крови, однако, как утверждают следователи, она призналась в приёме стимулятора и транквилизатора по назначению врача незадолго до поездки.
По данным СМИ, во время расследования также выяснилось, что обвиняемая находилась на испытательном сроке по другому делу. Кроме того, её партнёр сообщил полиции, что ранее она злоупотребляла лекарствами.
Доккен предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности с использованием автомобиля и управлении транспортом в состоянии опьянения. Сейчас она находится под стражей.
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