«Голову тебе проломить»: толпа избила сотрудницу отлова в Волгограде

Волгоградцы в соцсетях обсуждают конфликт, произошедший во время отлова агрессивной собаки. В Волгограде на улице Прибалтийской сотрудница муниципальной службы отлова животных подверглась нападению группы местных жителей. По данным полиции, инцидент произошел при выполнении работ по отлову животного.
По информации заявительницы, служба отлова прибыла по обращению местной жительницы, которая ранее пострадала от нападения собаки и указала на конкретное животное. После того как сотрудница усыпила собаку транквилизатором и зафиксировала ее специальной петлей, к месту подошла группа людей. По словам потерпевшей, неизвестные применили к ней физическую силу, распылили в лицо содержимое перцового баллончика и освободили животное. В результате женщина получила химический ожог глаз, конъюнктивит и травмы рук. При этом толпа старалась ударить сотрудницу, выкрикивая: «Голову бы тебе проломить!».
«При выполнении работ по отлову животного на нее было совершено нападение жителями одного из домов по улице Прибалтийской», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают всех участников конфликта.
Ранее сообщалось о решении суда в отношении четверых вымогателей.