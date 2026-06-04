«Голову тебе проломить»: толпа избила сотрудницу отлова в Волгограде

По информации заявительницы, служба отлова прибыла по обращению местной жительницы, которая ранее пострадала от нападения собаки и указала на конкретное животное. После того как сотрудница усыпила собаку транквилизатором и зафиксировала ее специальной петлей, к месту подошла группа людей. По словам потерпевшей, неизвестные применили к ней физическую силу, распылили в лицо содержимое перцового баллончика и освободили животное. В результате женщина получила химический ожог глаз, конъюнктивит и травмы рук. При этом толпа старалась ударить сотрудницу, выкрикивая: «Голову бы тебе проломить!».