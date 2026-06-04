Полиция начала проверку после избиения сотрудников службы отлова

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 4 июня, после прибытия во двор дома сотрудников службы отлова МБУ «Северное». Поводом послужило заявление местной жительницы, которую покусала бродячая собака. Однако во время выполнения сотрудницей служебных обязанностей ее окружила толпа из десяти человек, которые начали ее избивать, выкручивая ей руки, пытаясь отбить собаку. Один из нападавших брызнул ей в глаза газом из перцового баллончика. Еще один участник избиения попытался расправиться с сидящим в автомобиле учреждения другим сотрудником. В итоге люди схватили собаку и спрятали ее в подвале дома.