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Гуру из США выгнали из России после лекции детям в лагере под Туапсе

Популярный в США проповедник кришнаизма Брайан Тиббитс, более известный как Индрадьюмна Свами, покинул территорию России по решению властей. Причиной выдворения стала его лекция в детском лагере, который находится недалеко от Туапсе. Об этом пишет NEWS.RU. Мужчину обвинили в том, что он занимался миссионерской деятельностью без соответствующих разрешений.

Популярный в США проповедник кришнаизма Брайан Тиббитс, более известный как Индрадьюмна Свами, покинул территорию России по решению властей. Причиной выдворения стала его лекция в детском лагере, который находится недалеко от Туапсе. Об этом пишет NEWS.RU. Мужчину обвинили в том, что он занимался миссионерской деятельностью без соответствующих разрешений.

Инцидент произошёл во время фестиваля. Тиббитс выступил перед аудиторией примерно из ста человек, и среди слушателей были дети. Власти посчитали, что его речь представляла собой попытку распространять религиозное учение, что запрещено делать без специального разрешения в данном регионе.

Сам американец уверяет, что его пригласили в Россию, и он всего лишь делился личным жизненным опытом, никого не агитируя менять веру. Однако в ходе проверки выяснилось, что его полномочия на проведение миссионерской работы не действовали на территории Туапсинского района. То есть даже если бы он хотел проповедовать официально, права на это у него не было.

В итоге иностранного гостя не только выдворили из страны, но и оштрафовали на тридцать тысяч рублей. Таким образом, попытка пообщаться с детской аудиторией на духовные темы обернулась для известного гуру административным наказанием и депортацией.

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