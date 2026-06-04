Гуру из США выгнали из России после лекции детям в лагере под Туапсе

Сам американец уверяет, что его пригласили в Россию, и он всего лишь делился личным жизненным опытом, никого не агитируя менять веру. Однако в ходе проверки выяснилось, что его полномочия на проведение миссионерской работы не действовали на территории Туапсинского района. То есть даже если бы он хотел проповедовать официально, права на это у него не было.