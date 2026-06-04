Жительница Питера выехала на дорогу на электросамокате с двумя детьми

Петербурженка прокатилась на электросамокате с двумя детьми по проезжей части — один ребенок стоял спереди, второй сидел в переноске за спиной. Об этом пишет «Mash на Мойке».
Опасный аттракцион сняли видеорегистраторы на Садовой улице.
«Креативная мамаша устроила семейный аттракцион на выживание: дочь стояла впереди, а второй малыш сидел в переноске за спиной», — говорится в сообщении.
Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.
Ранее в Подмосковье водитель автомобиля наехал на трёх детей на самокате.