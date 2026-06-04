Прооперированный после ДТП со скорой Кудряшов скоро вернётся к тренировкам

По её словам, сухожилия остались целы, врачи зафиксировали только сильную рваную рану. Спортсмен в хорошем расположении духа и намерен приступить к занятиям в самое ближайшее время.
Напомним, Фёдор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте, управляя мотоциклом. В него врезалась карета скорой, которая разворачивалась на экстренный вызов через две сплошные. Футболист получил травму левого предплечья и был госпитализирован. По словам его представителя, спортсмена спасло то, что он был в шлеме и хорошей защитной экипировке. Позже Кудряшова прооперировали, операция прошла успешно.
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