В Воронежской области директор фирмы пойдет под суд за задержку зарплаты

Эти средства он использовал на расчеты с поставщиками и подрядчиками, расходы основного производства и общехозяйственные нужды. Во время следствия фигурант добровольно возместил задолженность перед сотрудниками в полном объеме. Тем временем следователь СК арестовал его машину с учетом возможных имущественных взысканий.