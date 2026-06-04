Жителей Перми напугал неизвестный, распылявший баллончик в лицо прохожим

«Молодой парень пшикнул в лицо прохожим из баллончика. Один юноша схватился за лицо и отбежал, его девушка испуганно закричала: “Вы что делаете?”. Еще одному прохожему тоже попало в глаза. Он отошел к остановке, стал тереть глаза и признался, что вообще не понял, что произошло», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.