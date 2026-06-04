Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Перми напугал неизвестный, распылявший баллончик в лицо прохожим

Очевидцы пожаловались на странного мужчину.

Неизвестный брызгал в лицо прохожим из баллончика в центре Перми, сообщили очевидцы сайту perm.aif.ru.

Инцидент произошёл по адресу ул. Ленина, 69.

«Молодой парень пшикнул в лицо прохожим из баллончика. Один юноша схватился за лицо и отбежал, его девушка испуганно закричала: “Вы что делаете?”. Еще одному прохожему тоже попало в глаза. Он отошел к остановке, стал тереть глаза и признался, что вообще не понял, что произошло», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.

Напомним, ранее пермяк распылил баллончик в ЦУМе в Перми.