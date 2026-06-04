Около тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы

Около тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Рио» на Большой Черемушкинской улице в столице. Об этом в четверг, 4 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва».
По информации журналистов, соответствующую меру предприняли из-за возгорания утеплителя на фасаде.
Огонь быстро потушили на двух квадратных метрах. В ходе произошедшего никто не пострадал, пишет Telegram-канал агентства.
Посетителей торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы 29 апреля эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной тревоги.
В марте произошел пожар в торговом центре «Модный сезон», расположенном на улице Охотный Ряд в центре Москвы. Позднее СМИ сообщили, что причиной пожара стало возгорание жировых отложений в вытяжке заведения «Страна, которой нет».