Женщина вместе с мужем жестоко расправилась над своим любовником

В индийском штате Уттар-Прадеш супруги задержаны по подозрению в убийстве молодого мужчины, который, по версии следствия, состоял в романтических отношениях с подозреваемой. Об этом пишет The Times of India.
Как установила полиция, 27-летняя Киран пригласила своего 25-летнего любовника Виджая к себе домой. Следователи считают, что женщина действовала по предварительному сговору со своим мужем, который ранее узнал об их связи.
После встречи любовник исчез. Его родственники обратились в полицию, заподозрив преступление. Правоохранители изучили телефонные соединения и детализацию звонков, что помогло выйти на след подозреваемых.
Во время допроса муж женщины, по данным полиции, признался в убийстве и указал место, где были спрятаны останки. Тело обнаружили в зарослях возле населённого пункта Тахрапур.
Сама женщина заявила полиции, что во время встречи любовник якобы сказал при её муже, что понимает, что его заманили в ловушку. По её словам, после этого между мужчинами произошёл конфликт, который закончился убийством.
Полиция изъяла улики на месте обнаружения тела и направила останки погибшего на судебно-медицинскую экспертизу. Супруги находятся под стражей, расследование продолжается.
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