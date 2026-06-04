«112»: Мужчина погиб при взрыве баллона для дайвинга в Пушкино

66-летний мужчина погиб, сотрудник МЧС пострадал в результате взрыва баллона для дайвинга в подмосковном Пушкино. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил Telegram-канал «112».
По информации авторов публикации, мужчина приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование для дайвинга. Однако сотрудник МЧС заметил, что срок годности одного из баллонов истек еще в прошлом году, и отказался его обслуживать.
Сразу после разговора, когда мужчина выходил из компрессорного помещения, баллон взорвался. 66-летний россиянин погиб на месте. Сотрудник МЧС получил травмы, говорится в материале.
Ранее туристический газовый баллон взорвался в многоэтажном доме в Санкт-Петербурге — в результате ранения получили трое детей. Инцидент произошел в трехкомнатной квартире на Петергофском шоссе. По предварительным данным, с баллоном играли дети, которых родители оставили без присмотра.