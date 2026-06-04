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Человек попал под поезд на Горьковском направлении МЖД

На станции Кусково Горьковского направления 4 июня человек попал под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

На станции Кусково Горьковского направления 4 июня человек попал под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел в 19:50, человек нарушил правила безопасности на железной дороге и попал под колеса поезда. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Движение поездов на участке Кусково — Реутов перевели на соседние пути, а пригородные составы Горьковского направления, включая МЦД-4, следовали с отклонением от графика в сторону Московской области.

— Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, — передает Telegram-канал организации.

1 июня СМИ сообщили, что молодой человек, который упал на рельсы на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, выжил. Позднее пострадавшего доставили в больницу в Коммунарке.

20 мая пассажир упал на рельсы на станции метро «Белорусская» Замоскворецкой линии. Интервалы движения составов на время увеличились. Позднее появилась информация о смерти пассажира.