Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 4 июня вечером

В 21:50 4 июня в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.
— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.
Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Тем временем, тем, кто находится сейчас дома, спасатели рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. А тем, кто оказался на улице, советуют зайти в ближайшее здание, подъезд или подземный переход.
Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня в Воронежской области сбили 20 БпЛА.
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