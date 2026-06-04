Все марки бензина и солярка вновь взлетели в цене в Воронежской области

АИ-98 и выше поднялся в цене на 0,59%, или на 56 копеек — с 94,45 до 95,01 рубля. При этом стоимость низкооктанового бензина (АИ-92) увеличилась в указанный период на 0,58%, или на 37 копеек — с 64,37 до 64,74 рубля.