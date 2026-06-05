Казахстанка ослепла на один глаз после блефаропластики за 100 тысяч тенге

Позднее она получила компенсацию в размере 100 тысяч тенге. По данным медконтроля, у подсудимой отсутствовали лицензия и сертификаты. Суд признал ее виновной и назначил 1,5 года лишения свободы с запретом на медицинскую деятельность на три года.