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Врачи рассказали о состоянии ребёнка, на которого напала собака в Подмосковье

Девятилетний ребёнок, пострадавший от нападения собаки в подмосковном Дмитрове, госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Источник: Life.ru

Происшествие случилось 3 июня вблизи частного дома в Дмитровском муниципальном округе. Собака сорвалась с поводка и набросилась на мальчика, намордника на животном не было.

Животное укусило ребёнка за шею, ухо и плечо. Пострадавшего доставили в больницу, подведомственную региональному минздраву.

«Пациент получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Подмосковье собака сорвалась с поводка и набросилась на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде с братом в СНТ «Кедр-1» Дмитровского округа. Ребёнок получил серьёзные травмы шеи, плеча, уха и носа и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.