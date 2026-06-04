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Человек погиб при взрыве баллона в подмосковной пожарной части

В подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона.

В подмосковном Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел на территории пожарной части, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

«В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате хлопка газового баллона», — говорится в сообщении главка в канале на платформе «Макс».

Согласно предварительным данным, причиной трагедии стали работы по обслуживанию баллона для дайвинга, в ходе которых произошел взрыв. В результате происшествия один человек погиб, еще один сотрудник части получил травмы и был экстренно госпитализирован.

На место происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты для проведения осмотра и установления всех обстоятельств случившегося. Контроль за ходом расследования уголовного дела взяла на себя Пушкинская городская прокуратура.