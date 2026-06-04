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В Подмосковье произошел взрыв газового баллона в пожарной части, есть погибший

Один человек погиб и один получил ранения в результате взрыва газового баллона в пожарной части подмосковного Пушкино.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб в результате взрыва газового баллона на территории пожарной части в Подмосковье в четверг, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«На территории одной из пожарных частей Пушкино произошел хлопок газового баллона. В результате произошедшего 60-летний местный житель скончался на месте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента ранения также получил один из сотрудников пожарной части, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения в одном из кафе. В результате ЧП пострадали три человека, включая ребенка. Также были повреждены потолок помещения и оргтехника.