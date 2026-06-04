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Песков: удары по Запорожской АЭС не прекращаются

По словам представителя Кремля Пескова, в МАГАТЭ знают о непрекращающихся ударах по Запорожской атомной станции.

Источник: Аргументы и факты

В МАГАТЭ видят, что нанесение ударов по Запорожской АЭС не прекращается, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы констатируем, что удары не прекращаются. И господин Гросси (глава МАГАТЭ — прим. ред.) это тоже хорошо видит», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в четверг стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. По информации пресс-службы станции, зафиксировано более двух десятков ударов тяжелых беспилотников, которые были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1».

Сообщалось о продолжении штатной работы ЗАЭС после атаки. Показатели радиационного фона в районе атомной станции остаются в пределах нормы.

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