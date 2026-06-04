Песков: удары по Запорожской АЭС не прекращаются

Напомним, в четверг стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Запорожскую АЭС. По информации пресс-службы станции, зафиксировано более двух десятков ударов тяжелых беспилотников, которые были нацелены на критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная-1».