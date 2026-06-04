В Подмосковье в здании пожарной части взорвался газовый баллон, погиб человек

В подмосковном городе Пушкино произошёл хлопок газового баллона на территории пожарной части, в результате происшествия погиб один человек. Ещё один человек — сотрудник подразделения — получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.