Пенсионер погиб при попадании снаряда ВСУ в дом в Курской области

Погибшему местному жителю было 68 лет. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким мужчины.
«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, зафиксировано более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции, которая обеспечивает работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас ЗАЭС получает электроэнергию для внутренних нужд только по этой линии. При её выходе из строя энергоблоки перейдут на резервные дизель-генераторы. На станции подчеркнули, что внешнее электроснабжение остаётся ключевым условием ядерной и радиационной безопасности.
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