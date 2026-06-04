Пенсионер погиб при попадании снаряда ВСУ в дом в Курской области

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, зафиксировано более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции, которая обеспечивает работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас ЗАЭС получает электроэнергию для внутренних нужд только по этой линии. При её выходе из строя энергоблоки перейдут на резервные дизель-генераторы. На станции подчеркнули, что внешнее электроснабжение остаётся ключевым условием ядерной и радиационной безопасности.