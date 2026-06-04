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Пенсионер погиб при попадании снаряда ВСУ в дом в Курской области

Мирный житель погиб при обстреле деревни Лещиновка Глушковского района Курской области. Снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Погибшему местному жителю было 68 лет. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким мужчины.

«Сегодня враг обстрелял деревню Лещиновку Глушковского района. Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС. По данным пресс-службы станции, зафиксировано более 20 ударов БПЛА по территории тепловой электростанции, которая обеспечивает работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Сейчас ЗАЭС получает электроэнергию для внутренних нужд только по этой линии. При её выходе из строя энергоблоки перейдут на резервные дизель-генераторы. На станции подчеркнули, что внешнее электроснабжение остаётся ключевым условием ядерной и радиационной безопасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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