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Пострадали трое: водитель Geely вылетел на тротуар и врезался в дерево в Алматы

В Алматы в ночь на 5 июня 2026 года в районе Центрального парка культуры и отдыха произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Geely Emgrand, в результате которого пострадали три человека, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По предварительной информации, транспортное средство двигалось по улице Коперника в южном направлении. На затяжном повороте, который местные жители называют аварийно-опасным участком, водитель, предположительно, не справился с рулевым управлением.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части, преодолел бордюр и продолжил движение по тротуару. По счастливой случайности в этот момент в пешеходной зоне никого не оказалось.

Движение автомобиля остановил удар о дерево. Столкновение оказалось такой силы, что передняя часть машины получила критические повреждения, а двигатель от удара сместился в салон.

По словам свидетелей, в результате деформации кузова водителю зажало ноги — по предварительным данным, он получил переломы обеих конечностей. Также травмы получили двое пассажиров. Все трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.

Очевидцы, сбежавшиеся на шум, предположили, что находившиеся в салоне молодые люди могли быть нетрезвыми. По словам свидетелей, в машине также были замечены открытые бутылки и стаканы с алкоголем.

Окончательное решение о состоянии водителя и причинах аварии будет принято после проведения медицинской экспертизы.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, для детального осмотра аварийного участка также ожидалось прибытие криминалистов. Обстоятельства и точные причины ДТП выясняются правоохранительными органами.

Ранее в предгорьях Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера. В результате столкновения автомобиля с барьерным ограждением на автодороге в Алма-Арасанское ущелье пострадали пять человек.