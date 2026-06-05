Пострадали трое: водитель Geely вылетел на тротуар и врезался в дерево в Алматы

По предварительной информации, транспортное средство двигалось по улице Коперника в южном направлении. На затяжном повороте, который местные жители называют аварийно-опасным участком, водитель, предположительно, не справился с рулевым управлением.
Автомобиль выехал за пределы проезжей части, преодолел бордюр и продолжил движение по тротуару. По счастливой случайности в этот момент в пешеходной зоне никого не оказалось.
Движение автомобиля остановил удар о дерево. Столкновение оказалось такой силы, что передняя часть машины получила критические повреждения, а двигатель от удара сместился в салон.
По словам свидетелей, в результате деформации кузова водителю зажало ноги — по предварительным данным, он получил переломы обеих конечностей. Также травмы получили двое пассажиров. Все трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение.
Очевидцы, сбежавшиеся на шум, предположили, что находившиеся в салоне молодые люди могли быть нетрезвыми. По словам свидетелей, в машине также были замечены открытые бутылки и стаканы с алкоголем.
Окончательное решение о состоянии водителя и причинах аварии будет принято после проведения медицинской экспертизы.
На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, для детального осмотра аварийного участка также ожидалось прибытие криминалистов. Обстоятельства и точные причины ДТП выясняются правоохранительными органами.
Ранее в предгорьях Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера. В результате столкновения автомобиля с барьерным ограждением на автодороге в Алма-Арасанское ущелье пострадали пять человек.