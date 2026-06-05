Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области из-за попадания снаряда в частный дом погиб пенсионер

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ деревни Лещиновка Курской области.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель. Трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района, где под удар попал частный жилой дом.

По информации главы региона Александра Хинштейна, снаряд попал в строение напрямую, что привело к гибели находившегося там мужчины. Жертвой атаки стал 68-летний местный житель Виктор Геннадьевич.

В своем Telegram-канале губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего. Власти региона продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и оценивать последствия обстрела.

Ранее в Белой слободе Беловского района в результате атак беспилотных летательных аппаратов пострадали трое мирных жителей.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше