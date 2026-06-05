В Курской области из-за попадания снаряда в частный дом погиб пенсионер

В Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель. Трагедия произошла в деревне Лещиновка Глушковского района, где под удар попал частный жилой дом.
По информации главы региона Александра Хинштейна, снаряд попал в строение напрямую, что привело к гибели находившегося там мужчины. Жертвой атаки стал 68-летний местный житель Виктор Геннадьевич.
В своем Telegram-канале губернатор выразил соболезнования семье и близким погибшего. Власти региона продолжают уточнять обстоятельства произошедшего и оценивать последствия обстрела.
Ранее в Белой слободе Беловского района в результате атак беспилотных летательных аппаратов пострадали трое мирных жителей.