Сирены завыли в двух районах Воронежской области ночью

Что касается режима атаки дронов, то он сохраняется свыше двух часов — с 21:50.
Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня в Воронежской области сбили 20 БпЛА. А в ночь со 2 на 3 июня над четырьмя районами Воронежской области силы ПВО уничтожили семь вражеских дронов.
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