Самого пожилого обвиняемого в России оправдали по делу о педофилии

Ранее в Тюмени наградили Юлию Алферову, которая помогла спасти пятилетнюю девочку от нападения. Благодарственное письмо ей вручил начальник городского УМВД Дмитрий Ерошов. Речь идёт о резонансном случае на улице Судостроителей, где 28 мая неадекват схватил ребёнка во дворе и попытался увести в подъезд на глазах у детей. Брат девочки попытался остановить нападавшего, а затем стал держать дверь и звать на помощь. Крики услышала Юлия Алферова. Девушка сразу бросилась к подъезду и смогла заставить мужчину отпустить плачущего ребёнка.