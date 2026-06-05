Грузовик в Дмитрове столкнулся с машиной скорой помощи, фельдшер пострадала

Грузовой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила пресс-служба региональной полиции.
Уточняется, что авария произошла в 22:00 на 49-м километре автодороги.
— По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовой машины марки «Даф». В результате ДТП пострадала 25-летняя фельдшер, ее доставили в больницу, — сказано в Telegram-канале полиции.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.
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