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Грузовик в Дмитрове столкнулся с машиной скорой помощи, фельдшер пострадала

Грузовой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Грузовой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в подмосковном Дмитрове. Об этом в четверг, 4 июня, сообщила пресс-служба региональной полиции.

Уточняется, что авария произошла в 22:00 на 49-м километре автодороги.

— По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовой машины марки «Даф». В результате ДТП пострадала 25-летняя фельдшер, ее доставили в больницу, — сказано в Telegram-канале полиции.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

В тот же день водитель автомобиля марки Genesis сбил ребенка у дома на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы, а потом скрылся с места ДТП. Под колеса машины попал ребенок 2024 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.