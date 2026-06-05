Грузовик в Дмитрове столкнулся с машиной скорой помощи, фельдшер пострадала

В тот же день водитель автомобиля марки Genesis сбил ребенка у дома на Гостиничной улице на северо-востоке Москвы, а потом скрылся с места ДТП. Под колеса машины попал ребенок 2024 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.