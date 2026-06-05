При обстреле Курской области погиб человек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что деревня Лещиновка Глушковского района подверглась обстрелу. Погиб один человек.
«Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал господин Хинштейн.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше