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При обстреле Курской области погиб человек

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что деревня Лещиновка Глушковского района подверглась обстрелу. Погиб один человек.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что деревня Лещиновка Глушковского района подверглась обстрелу. Погиб один человек.

«Прямым попаданием снаряд попал в частный дом. К глубокой скорби, погиб местный житель. Виктору Геннадьевичу было 68 лет», — написал господин Хинштейн.

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