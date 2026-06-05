В Перми мужчина силой дотащил ребёнка до качелей и ударил его головой об них. Видео. © VK / OFF the record.
На кадрах видно, как взрослый несёт ребёнка на руках, говорит: «Я тебе обещал», — а затем резко бьёт его головой о качели-весы. После этого оставляет мальчика на земле и уходит к лавке.
Очевидцы утверждают, что перед этим мужчина уже бил ребёнка головой о металлический дорожный знак. На замечания людей он не реагировал.
Как рассказала 59.RU пермячка, находившаяся на площадке, рядом сидела пара с двумя детьми — они выпивали и курили. Мужчина начал придираться к младшему из-за игр с палкой, а затем несколько раз ударил его головой об знак.
Затем, когда ребёнок начал качать камни на качелях, взрослый пригрозил, что «воткнёт» его головой в то же место при падении камня. После того как камень упал, он бросился за мальчиком. Ребёнку удалось убежать в первый раз, но во второй — мужчина схватил его и ударил о качели.
Очевидцы вызвали полицию и передали предполагаемый адрес нападавшего. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что начали проверку.
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