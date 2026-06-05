В Перми мужчина силой дотащил ребёнка до качелей и ударил его головой об них

Затем, когда ребёнок начал качать камни на качелях, взрослый пригрозил, что «воткнёт» его головой в то же место при падении камня. После того как камень упал, он бросился за мальчиком. Ребёнку удалось убежать в первый раз, но во второй — мужчина схватил его и ударил о качели.