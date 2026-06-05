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Пассажирка в Санкт-Петербурге напала на таксиста, чтобы не платить

Поездка в такси в Петербурге обернулась для водителя химическим ожогом и побоями. Подробности инцидента сообщил в четверг, 4 июня, телеканал 78.ru.

Поездка в такси в Петербурге обернулась для водителя химическим ожогом и побоями. Подробности инцидента сообщил в четверг, 4 июня, телеканал 78.ru.

3 июня мужчина и женщина вызвали такси, но по прибытии на место попытались скрыться, чтобы не платить за услугу. Между водителем и пассажирами произошла ссора, во время которой женщина распылила таксисту в лицо перцовый баллончик, а потом нанесла ему несколько ударов.

Пока пострадавший был дезориентирован, пара скрылась. Водитель обратился в травмпункт с ушибами и ссадинами и написал заявление в полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемую, ей оказалась 39-летняя безработная. На нее составили административный протокол за мелкое хулиганство. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в статье.

27 мая сообщалось, что жительница Перми напала на сотрудника правоохранительных органов в аэропорту Большое Савино и обматерила своих попутчиков.