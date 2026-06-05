Пассажирка в Санкт-Петербурге напала на таксиста, чтобы не платить

3 июня мужчина и женщина вызвали такси, но по прибытии на место попытались скрыться, чтобы не платить за услугу. Между водителем и пассажирами произошла ссора, во время которой женщина распылила таксисту в лицо перцовый баллончик, а потом нанесла ему несколько ударов.