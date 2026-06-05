Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При обстреле Курской области погиб пенсионер

В результате попадания снаряда в частный дом в Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил глава региона, инцидент произошел в деревне Лещиновка Глушковского района. Погибшим оказался 68-летний пенсионер.

Украинские формирования наносят удары по гражданским объектам практически ежедневно. Российские вооруженные силы в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами, поражая исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше