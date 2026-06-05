При обстреле Курской области погиб пенсионер

Как уточнил глава региона, инцидент произошел в деревне Лещиновка Глушковского района. Погибшим оказался 68-летний пенсионер.
Украинские формирования наносят удары по гражданским объектам практически ежедневно. Российские вооруженные силы в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами, поражая исключительно военные объекты и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
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Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше