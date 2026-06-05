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В Киеве отменили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха действовало в украинской столице около 15 минут.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха действовало в украинской столице около 15 минут.

Сейчас сирены работают в Киевской области, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

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