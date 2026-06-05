Daily Mail: в голове пропавшей в США ученой нашли пулевое отверстие

Ее имя ранее упоминалось среди нескольких американских ученых и специалистов, которые, по сообщениям СМИ, погибли или пропали без вести в США за последние годы. При этом большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.