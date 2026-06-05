Расчёты ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ над российскими регионами за день

«В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В данный момент ЗАЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасной эксплуатации.
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