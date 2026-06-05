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Расчёты ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ над российскими регионами за день

Расчёты противовоздушной обороны России отразили несколько атак украинских беспилотников на различные регионы страны. Как отчитались в Минобороны, 4 июня в период с с 08:00 до 20:00 мск было уничтожено 19 летательных аппаратов самолётного типа.

Источник: Life.ru

«В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». В данный момент ЗАЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасной эксплуатации.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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