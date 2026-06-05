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People: новый опасный вид муравьев вызывает тревогу в США

Инвазивный и потенциально смертельно опасный вид муравьев стремительно распространяется по США.

Источник: Аргументы и факты

В США продолжается распространение азиатского муравья-иголки — вида, который специалисты считают потенциально опасным для здоровья человека. Несмотря на то что об этом насекомом известно далеко не всем американцам, его уже выявили как минимум в 22 штатах. Об этом пишет People, материал перевел aif.ru.

Муравей отличается небольшими размерами и обычно обитает во влажной среде: среди опавшей листвы, в перегнивающей древесине и мульче. Из-за скрытного образа жизни вероятность случайного контакта с ним остается достаточно высокой. В большинстве случаев укус вызывает сильную болезненную реакцию, однако у некоторых людей последствия могут оказаться значительно серьезнее.

Одним из таких примеров стала жительница Джорджии Сьюзан Саймон, которая подвергалась укусам этого вида несколько раз. После третьего случая у нее развилась тяжелая аллергическая реакция, потребовавшая экстренной помощи. По словам женщины, заранее определить наличие подобной чувствительности невозможно, поэтому человек может узнать о своей аллергии только после контакта с насекомым.

Ранее группа из 16 учёных со всего мира отправилась в экспедицию на восток Анголы и обнаружила там десятки неизвестных науке видов насекомых и паукообразных.

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