People: новый опасный вид муравьев вызывает тревогу в США

В США продолжается распространение азиатского муравья-иголки — вида, который специалисты считают потенциально опасным для здоровья человека. Несмотря на то что об этом насекомом известно далеко не всем американцам, его уже выявили как минимум в 22 штатах. Об этом пишет People, материал перевел aif.ru.